USAs FN-ambassadør sier Nord-Korea "ber om krig"

Sikkerhetsrådet kom sammen til hastemøte etter at Nord-Korea søndag gjennomførte en prøvesprengning av det regimet selv hevder var en hydrogenbombe – den mest ødeleggende formen for kjernefysiske våpen.

Sprengningen var den sjette og kraftigste som Nord-Korea har utført til nå. Trolig er det snakk om en sprengning med tre ganger styrken til Hiroshima-bomben.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa at Sikkerhetsrådet burde handle umiddelbart, ettersom det kommer opplysninger som kan tyde på at Nord-Korea forbereder en oppskyting av nok en interkontinental rakett.

Nytt forslag

Samtidig sier Haley at USA vil ta seg tid til å sende rundt et nytt forslag om sanksjoner til debatt blant medlemmene av Sikkerhetsrådet. Her er det lagt opp til votering mandag til uken.

– Nord-Korea gir det internasjonale samfunn en skikkelig ørefik, sier Haley.

Tysklands statsminister Angela Merkel oppfordret innstendig president Donald Trump til å søke en fredelig utgang på konflikten med Nord-Korea. I en telefonsamtale kom de til enighet om at FN må vedta en pakke med enda sterkere sanksjoner.

Merkel forsikret Trump om at hun vil søke støtte til denne linjen blant andre EU-land.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya oppfordret det internasjonale samfunn til å unngå tiltak som kan nøre opp under konflikten ytterligere. Russland ba nøkkelland om å handle på en rolig og balansert måte, ikke la seg styre av følelser.

Nebenzya og Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi tok begge til orde for forhandlinger med regimet i Nord-Korea. Dette har både USA og Storbritannia avvist så lenge styret i Pyongyang ikke viser tegn til å begrense sitt atomvåpenprogram.

Gjestearbeidere

Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft gjentok et tidligere britisk forslag om at sanksjonene må rettes mot nordkoreanere som har arbeid i andre land, og som sender penger hjem.

Under hastemøtet i Sikkerhetsrådet sa Rycroft at dette ville være et skritt i retning av å avskjære pengestrømmen som komme til Pyongyang fra andre land, og som regimet sårt trenger.

Over 50.000 nordkoreanere er gjestearbeidere i utlandet og sender årlig hjem store summer. FNs har grovt regnet ut av det dreier seg om 1,2 til 2,3 milliarder dollar hvert år. De langt fleste av disse gjestearbeiderne jobber i Kina og Russland, melder FN.

