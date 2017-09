Nesten 2 millioner VW-biler tilbakekalles i Kina

Tilbakekallingen gjelder 1,82 millioner biler, de fleste produsert i Kina i årene 2007 til 2015, i tillegg til rundt 19.000 importerte biler.

Tilbakekallingen føyer seg inn i rekken av skandaler som Volkswagen er utsatt for de siste årene. I mars måtte VW i Kina tilbakekalle 680.000 Audier på grunn av en feil i kjølepumpen, og i forrige uke tilbakekalte VW i USA 281.000 biler på grunn av et lignende elektronikkproblem i bensinpumpen.

VW sliter fortsatt etter at de måtte innrømme at de hadde installert software i dieselbilene sine for å lure myndighetene til å tro at utslippene var lavere enn de var.

