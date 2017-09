Mistenkt mann innrømmer at savnet jente var i bilen hans

Den 34 år gamle mannen, som også var gjest i bryllupet, er siktet for å ha kidnappet niåringen. Hennes DNA er funnet i bilen hans, som sto parkert rett ved kommunehuset der bryllupet ble holdt.

Niårige Maelys de Araujo ble borte tidlig på morgenen søndag 27. august.

Den mistenktes advokat sier at klienten hans har forklart til politiet at Maelys gikk inn i baksetet sammen med en liten gutt for å se om tiltaltes hund var bak i bilen.

Advokaten erkjenner at politiet har funnet jentas DNA på dashbordet, men sier at klienten fullstendig avviser tiltalen om kidnapping. Han mener at DNA-sporet på en eller annen måte kan ha blitt overført til bilen hans av andre barn som hadde vært i kontakt med niåringen.

Den lille jentas forsvinning har dominert franske medier den siste uken. Sporhunder mistet lukten av henne på parkeringsplassen utenfor kommunehuset, noe som styrket mistanken om at hun var blitt bortført i en bil.

Politi, hundepatruljer, redningsmannskaper og dykkere har saumfart skogområder og sjøer i nærheten av den lille byen Pont-de-Beauvoisin i det østlige Frankrike, 50 kilometer nord for Grenoble. Det er ikke funnet noen spor etter niåringen.

