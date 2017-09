Merkel: Tyrkia blir aldri EU-medlem

– Jeg kan ikke se for meg at de noen gang blir med. Og jeg trodde aldri at det ville skje, sa Merkel under en debatt med de tyske Sosialdemokratenes leder Martin Schulz søndag kveld.

Merkel la til at hun vil snakke med de andre EU-landene for å se «om vi kan stanse disse medlemskapssamtalene». Også Schulz sa han ønsker å avslutte forhandlingene.

Forholdet mellom NATO-landene Tyskland og Tyrkia er for tiden svært dårlig. Til sammen tolv tyske statsborgere sitter for tiden fengslet i Tyrkia av politiske årsaker, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Målinger: Merkel vant

Søndagens debatt var den eneste TV-sendte duellen mellom Merkel og Schulz før det tyske valget 24. september.

Merkel og kristeligdemokratene har en solid ledelse på meningsmålingene, og debatten ble omtalt som Schulz' kanskje siste mulighet til å snu utviklingen.

Meningsmålinger rett etter TV-sendingen tydet ikke på at SPD-lederen lyktes. To målinger tydet begge på at seerne syntes Merkel vant duellen.

Første del av ordskiftet handlet om innvandring og integrering. Merkel forsvarte da sin beslutning om ikke å lukke grensene da hundretusener av migranter og flyktninger forsøkte å komme seg til Tyskland i 2015.

Storkoalisjon

Flere politiske kommentatorer mener den tyske valgkampen så langt har vært kjedelig. Magasinet Der Spiegel hadde nylig følgende oppfordring til de to kandidatene til statsministerposten: våkn opp!

Sosialdemokratene og Merkels kristeligdemokratiske parti CDU, som tradisjonelt har vært politiske hovedmotstandere, har i flere år samarbeidet i en regjeringskoalisjon.

I debatten med Merkel ville ikke Schulz utelukke at det kan bli aktuelt å fortsette regjeringssamarbeidet.

(©NTB)