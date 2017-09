Kina med skarp protest til Nord-Korea

Ledelsen i Beijing betegner protesten som krass og opplyser at den ble overlevert den nordkoreanske ambassaden mandag.

– Kina motsetter seg at Nord-Korea utvikler kjernefysiske raketter, og vi er tilhengere av en atomvåpenfri halvøy. Dette er velkjent, også for Nord-Korea, sier en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang.

