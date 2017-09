Kenya holder nyvalg i neste måned

– Et nytt presidentvalg skal holdes 17. oktober. Dette er i tråd med høyesteretts underkjenning av presidentvalget som ble holdt 8. august, heter det i valgkommisjonens uttalelse.

Kun sittende president Uhuru Kenyatta og opposisjonsleder Raila Odinga skal stå på stemmesedlene denne gang.

Kenyatta ble utpekt som vinner av valget i august med 54 prosent av stemmene mot Odingas 44,7 prosent. Presidenten sier nå at han respekterer beslutningen fra høyesterett fredag i forrige uke, men han langer ut mot dommerne.

De går imot folkeviljen, sa han mandag.

Odinga tok på sin side til orde for at valgkommisjonens medlemmer må gå av etter beslutningen fra høyesterett. Etter at valgresultatet ble klart, hevdet Odinga at valgkommisjonens datamaskiner var blitt hacket til fordel for Kenyatta.

Høyesterett ga i sin kjennelse valgkommisjonen 60 dager til å gjennomføre nytt valg.

