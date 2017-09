Fredsprisvinner Malala Yousafzai kritiserer Aung San Suu Kyi for lidelsene til rohingya-folket

Tusener er strandet i grenseområdet mellom Rakhine-provinsen i Myanmar og nabolandet Bangladesh.

Aung San Suu Kyi har ikke selv kommet med noen offisiell kommentar siden den siste runden med voldshandlinger startet 25. august. Da angrep rohingya-opprørere politistillinger en rekke steder. De militæres svar har vært brutalt, og FN sier offensiven nærmer seg etnisk rensing.

Suu Kyi er selv fredsprisvinner og har etter mange års husarrest blitt Myanmars sivile leder, men uten å ha full kontroll over landets mektige militære styrker.

Lidelser

– Hver gang jeg ser på nyhetene, blir jeg knust over lidelsene til rohingya-muslimene i Myanmar. Flere ganger de siste årene har jeg fordømt den tragiske og skammelige behandlingen, og jeg venter på at min fredsprisvinner-kollega Aung San Suu Kyi skal gjøre det samme, sier Malala Josefzai i en twittermelding.

Den malaysiske utenriksminister Anifah Aman stiller også spørsmål ved Suu Kyis stillhet.

– For å være ærlig er jeg ganske misfornøyd med henne. Tidligere kjempet hun for menneskerettighetene. Nå virker det som hun ikke gjør noe som helst, sier utenriksministeren til AFP.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tar hardt i og beskylder Myanmar for å bedrive folkemord mot rohingya-folket.

Ansvar

Utenriksminister Børge Brende sier den norske regjering er bekymret over opptrappingen av volden og forverringen av den humanitære situasjonen. Han sier det tillegger landets øverste ledelse, med Aung San Suu Kyi i spissen, et særlig ansvar for å beskytte sivile mot overgrep og få en stans i voldsbruken.

Norge trapper nå opp støtten til den humanitære bistanden med 15 millioner kroner.

– Vi er i løpende kontakt med aktører som har tilgang til og kapasitet til å hjelpe i dette området, sier Brende.

I løpet av de siste dagene er nærmere 90.000 rohingya-flyktninger strømmet over grensen til Bangladesh, et land som allerede har 400.000 flyktninger fra Myanmar. Nå er kapasiteten i flyktningleirene i ferd med å bli sprengt.

De siste gjenværende utenlandske bistandsorganisasjonene forlot Rakhine i helgen etter at kontoret til Aung San Suu Kyi anklaget organisasjonene for å støtte terrorister.

Skuffet

Jan Egeland, som er generalsekretær i Flyktninghjelpen, er svært skuffet over Suu Kyi som lenge har gjort det vanskelig for bistandsorganisasjonene å hjelpe rohingya-folket.

– Jeg er dypt skuffet. Hun kjenner jo disse organisasjonene og vet at det var de som hjalp henne og hennes folk gjennom svært vanskelige tider under militærdiktaturet. Jeg mener hun må ha dårlige rådgivere og at hun åpenbart har glemt hvorfor bistandsorganisasjonene er der, sa han til Aftenposten i helgen.

– Dette er organisasjoner som jobber etter prinsipper om nøytralitet og upartiskhet. Det er veldig få av oss som er der, og vi jobber alle for å hjelpe sivilbefolkningen, sier Egeland.

