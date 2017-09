Nord-Korea kan ha gjennomført kjernefysisk prøvesprenging

Militære kilder i Sør-Koreas opplyser at det er målt et jordskjelv til styrke 5,6 i Nord-Korea. De melder at skjelvet var kunstig, og at det tyder på at det var en atomprøve. Ifølge US Geological Survey hadde skjelvet en styrke på 6,3.

Kildene bekreftet at det kunstige skjelvet fant sted i nærheten av Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprenginger. Den sørkoreanske staben som skal håndtere atomtrusler, er sammenkalt, ifølge Yonhap.

Japans statsminister Shinzo Abe betegner prøvesprengningen som «fullstendig uakseptabel».

Ikke lenge etter det første skjelvet ble det registrert ytterligere et skjelv nær det samme området. Dette ble målt til en styrke på 4,6.

Om det dreier seg om en atomprøvesprenging, er dette i så fall den sjette i rekken. Den femte fant sted i september i fjor.

Den sørkoreansk værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen.

Hydrogenbombe

Nord-Korea har utviklet en hydrogenbombe som kan festes til den nye interkontinentale raketten landet har utviklet, meldte det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA søndag.

Men det er fortsatt uklart om nordkoreanerne har lyktes med å forminske sine våpen, og om de har en hydrogenbombe som fungerer. Ifølge landets statlige nyhetsbyrået har Nord-Koreas leder Kim Jong-un inspisert et slikt våpen ved landets kjernevåpeninstitutt.

KCNA skriver at Kim uttalte at hydrogenbomben var «et kjernefysisk våpen med supereksplosiv kraft laget ved egen innsats og teknologi».

Ytterligere press

Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump er enige om å legge ytterligere press på Nord-Korea for å få regimet til å endre sin politikk.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øya Hokkaido.