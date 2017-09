Kambodsjas opposisjonsleder pågrepet

Sokhas datter, Monovithya Kem, sier at over 100 politifolk deltok i en razzia mot opposisjonslederens hjem i Phnom Penh natt til søndag.

Han ble brakt bort iført håndjern, ifølge datteren, som i likhet med faren er medlem av Kambodsjas nasjonale redningsparti CNRP.

Politiet hadde angivelig ingen arrestordre for Kem Sokha.

Kambodsjas regjering sier i en uttalelse at den har bevis som tyder på at Kem Sokha har vært del av en sammensvergelse med utenlandske makter og anklager ham for landsforræderi.

– Politisk motivert

Kambodsjas autoritære statsminister Hun Sen, som har hatt makten i landet i over 30 år, har i økende grad brukt rettsvesenet for å slå ned på sine kritikere fram mot valget i 2018, ifølge menneskerettsforkjempere.

Regjeringen har de siste ukene stengt av radiostasjoner som gir sendetid til opposisjonspolitikere, og har også truet med å stenge andre uavhengige mediehus de mener unndrar skatt. Analytikere sier på sin side at dette er politisk motivert.

Det mener også Mo sochua, visepresident i CNRP. Hun mener anklagene er fabrikkerte, og sier Sokha har parlamentarisk immunitet.

–Pågripelsen er en overtredelse av grunnloven. Men denne regjeringen har ikke brydd seg om loven på en stund, sier hun.

Videre legger hun til at pågripelsen er et signal om at demokratiet i Kambodsja er truet, og at det blir umulig å holde et rettferdig valg i 2018 dersom Sokha ikke blir løslatt.

Må i retten

Sokha er en veteran i kambodsjansk politikk og var inntil januar i år mindretallsleder i nasjonalforsamlingen. Han tok over som leder for CNRP i mars, og i lokalvalgene i juni gjorde partiet et brakvalg.

Det neste steget for Sokha er å møte i retten, ifølge innenriksdepartementet. Anklagene om landsforræderi kan medføre fengselsstraff på opptil 30 år.

Sokhas forgjenger, Sam Rainsy, ga seg som partileder på grunn av rettsforfølgelse og lever i dag i eksil i Frankrike.

Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene.

