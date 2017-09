Det internasjonale samfunnet krever handling etter Nord-Koreas kjernefysiske test 

– Nord-Korea har ignorert den vidtrekkende motstanden i det internasjonale samfunnet og igjen gjennomført en kjernefysisk test. Kinas myndigheter uttrykker kraftig motstand og sterk fordømmelse av dette, heter det i en uttalelse fra kinesisk UD.

I Sør-Korea oppfordrer president Moon Jae-In til «strengest mulig straff» mot Nord-Korea, inkludert nye FN-sanksjoner.

– Moon har bedt om alle mulige diplomatiske tiltak, inkludert sanksjonsresolusjoner i FNs sikkerhetsråd som fullstendig isolerer Nord-Korea, siterer sikkerhetsrådgiver Chung Eui-Yong ham på etter et møte i det sørkoreanske sikkerhetsrådet.

Telefonsamtale med USA

Chung Eui-Yong hadde om lag en time etter den nordkoreanske prøvesprengningen en 20 minutter lang telefonsamtale med USAs sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster.

Foreløpig har det imidlertid ikke kommet noen amerikansk reaksjon, men ifølge Chung har Sør-Korea og USA diskutert muligheten for å utplassere «de kraftigste strategiske aktiva USAs forsvar har å by på».

Det kan potensielt være en henvisning til de taktiske amerikanske atomvåpnene, som ble trukket ut av den koreanske halvøy i 1991.

Russland maner til ro

Også Russland fordømmer på det sterkeste den seneste utviklingen i Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram.

– Pyongyangs seneste demonstrative avfeiing av kravene i de relevante resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd, og gjeldende normer og internasjonale lover, fortjener den kraftigste fordømmelse, heter det i en uttalelse fra russisk UD.

Videre sier de at det er viktig å beholde roen, og at det essensielt å unngå å eskalere spenningen på koreahalvøya ytterligere.

– Vi ber alle interesserte parter om å umiddelbart gjenopprette dialog og forhandlinger, som er den eneste mulige utveien for en løsning på problemene på koreahalvøya, heter det i uttalelsen.

Samtidig insisterer de på at Moskva fortsatt forplikter seg til et felles russisk-kinesisk forslag, som skal få Pyongyang til å slutte med våpentestene sine mot at USA suspenderer sine militærøvelser i regionen.

– Tester grenser

Frankrikes president Emmanuel Macron maner på sin side til «en veldig streng» respons mot Nord-Korea.

Sverige, et annet medlem av FNs sikkerhetsråd, fordømmer også Nord-Koreas test av det de hevder var en hydrogenbombe tidlig søndag morgen.

– Meldingene om en ny kjernefysisk test fra Nord-Korea forverrer situasjonen ytterligere. Det er en trussel mot internasjonal fred og stabilitet, sier utenriksminister Margot Wallström.

Carl Bildt, tidligere svensk utenriksminister i den borgerlige regjeringen, skriver på sin blogg at han mener Nord-Korea åpenbart provoserer «for å hele tiden teste grenser».

– Ekstremt uheldig

FNs atomvaktbikkje, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), betegner Nord-Koreas handlinger søndag som «ekstremt uheldige».

– Dagens kjernefysiske test fra Den demokratiske folkerepublikken Korea er en ekstremt uheldig handling, sier IAEA-sjef Yukiya Amano i en uttalelse.

Resolusjoner i FNs sikkerhetsråd krever at Pyongyang ikke skal gjennomføre flere kjernefysiske tester, og avvikle sitt atomvåpenprogram.

IAEAs inspektører ble kastet ut av Nord-Korea i 2009, men står klare for å bistå for en fredelig løsning på situasjonen, sier Amano.

