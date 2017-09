Medier: Trump vil skrote handelsavtale med Sør-Korea

Avisas kilder i Trumps krets sier at viktige personer i Det hvite hus forsøker å hindre presidenten i å si opp avtalen.

Selv om det fortsatt er mulig at presidenten vil bestemme seg for å beholde avtalen for å kunne reforhandle vilkårene, er de interne forberedelsene angivelig kommet langt. Den formelle tilbaketrekningsprosessen kan starte så tidlig som neste uke, ifølge Washington Posts ikke navngitte kilder.

Blant dem som tilsynelatende prøver å få Trump til å ombestemme seg, er den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.R. McMaster, forsvarsminister Jim Mattis og økonomirådgiver Gary Cohn.

Dersom USAs frihandelsavtale med Sør-Korea skrinlegges, vil det kunne utløse en økonomisk strid samtidig som de to allierte er sentrale i å håndtere Nord-Korea-krisen.

Handelsavtalen trådte i kraft i 2012. Dersom Trump trekker USA fra avtalen, kan han prøve å tvinge Sør-Korea til å importere flere amerikanske produkter med svak eller ingen importkontroll, noe presidenten tror kan hjelpe amerikanske selskaper og arbeidstakere, skriver Washington Post.

