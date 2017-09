Kenyas president advarer rettsvesenet 

Kenyas øverste domstol slo fredag fast at det var uregelmessigheter i gjennomføringen av valget 8. august og ga ordre om at et nytt valg må holdes innen 60 dager.

Nå anklager presidenten igjen domstolen for å ignorere folkeviljen. Kenyatta advarer høyesterettsjustitiarius og det øvrige rettsvesenet om ikke å blande seg inn i valgkommisjonens arbeid.

Samtidig kunngjorde Kenyatta at hans nye valgkamp er i gang.

– Vi skal vise dere om 60 dager at folkets vilje ikke kan knuses. Vi kommer til å ta tak i dette problemet, sa presidenten.

Skurker

Dagen før kalte han domstolen for «skurker».

Fredagens kjennelse kom etter at opposisjonsleder Raila Odinga hadde utfordret Kenyattas seier i domstolen med anklager om manipulering av valgresultatet.

Opposisjonen slår fast at valgkommisjonen mangler tillit og må byttes ut, men presidenten avviser den muligheten.

På direktesendt TV langet Kenyatta lørdag ut mot rettsvesenet.

– Hver gang vi gjør noe, kommer en dommer med et pålegg. Det kan ikke fortsette sånn. Det er et problem og vi må fikse det, sa han.

Dommere hylles

Presidenten gjentok at han respekterer kjennelsen fra høyesterett, men hans åpne kritikk av rettsvesenet skaper reaksjoner.

Den kenyanske advokatforeningens leder Isaac Okera fordømmer uttalelsene som «fullstendig upassende og illevarslende».

Høyesterett har fått skryt fra flere andre hold etter den historiske kjennelsen, og flere kenyanske medier hyller utviklingen. Høyesteretts beslutning betegnes som en seier for rettsstaten og som et tegn på at landet er i ferd med å bli et modent demokrati.

I en leder i avisa Nation heter det blant annet at «dommen signaliserer slutten på en æra med straffefrihet som på smertefullt vis har rammet dette landet over lang tid».

Anklager om hacking

Også diplomater og valgobservatører har uttalt at beslutningen er et steg i riktig retning for Kenya og det afrikanske kontinent.

Odinga har hevdet at det elektroniske valgsystemet i landet ble hacket og manipulert til fordel for Kenyatta.

Mistanken ble vakt allerede før valget, da mannen som hadde ansvaret for det elektroniske valgsystemet, ble funnet torturert og drept. Men internasjonale valgobservatører i landet sa de ikke fant klare tegn til fusk.

Frykt for økt spenning

I kjennelsen henviste høyesterettsjustitiarius David Maraga derimot til vidtrekkende uregelmessigheter i det elektroniske systemet som sendte valgresultater inn til det nasjonale stemmetellingssenteret.

Observatører frykter at nyvalget kan øke spenningene i et land der politikk i stor grad er delt mellom etniske skillelinjer.

Etter valget i 2007 brøt det ut uro og vold mellom ulike etniske grupper som kostet over 1.100 mennesker livet. Også i sommer har det vært voldelige sammenstøt etter valget, men omfanget har vært mye mer begrenset.

Ifølge menneskerettsgrupper er 24 demonstranter blitt drept av politiet.

