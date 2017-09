Kambodsjas opposisjonsleder pågrepet

Sokhas datter, Monovithya Kem, sier at over 100 personer deltok i en razzia mot opposisjonslederens hjem natt til søndag.

Han ble brakt bort iført håndjern, ifølge datteren, som i likhet med faren er medlem av Kambodsjas nasjonale redningsparti CNRP.

Politiet hadde angivelig ingen arrestordre for Kem Sokha, og det er foreløpig uklart hvorfor han ble pågrepet.

Sokha er en veteran i kambodsjansk politikk og var inntil januar i år mindretallsleder i nasjonalforsamlingen. Han tok over som leder for CNRP i mars, og i lokalvalgene få måneder senere gjorde partiet et brakvalg.

