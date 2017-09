Justisdepartementet: Ingen bevis for at Trump Tower ble avlyttet

Det var i mars i år at president Trump på Twitter påsto at Barack Obama hadde sørget for telefonavlytting i forkant av presidentvalget.

«Både FBI og NSD bekrefter at de ikke har noen fortegnelser knyttet til avlytting som beskrevet i Twitter-meldinger 4. mars 2017», heter det i ferske rettsdokumenter fra justisdepartementet.

Rettsbegjæringen kom fredag kveld som svar på et søksmål fra American Oversight, en organisasjon som kjemper for offentlighet, skriver CNN. NSD er en forkortelse for justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling.

(©NTB)