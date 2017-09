Fortsatt brann i kjemisk fabrikk i Texas

Fredag var den andre dagen at oransje ildtunger og røyk kunne ses på Arkema-fabrikken. Forurensningsmyndighetene har analysert røyken og kommet til at den ikke utgjør noen fare. Det er heller ikke meldt om alvorlige skader som følge av brannen eller eksplosjoner ved anlegget.

Det ble torsdag opprettet en sikkerhetssone på 2,4 kilometer rundt fabrikken da Arkema advarte om at kjemikalier kunne eksplodere. Fabrikken er evakuert og opptil 5.000 mennesker som bor i nærheten er anmodet om å forlate sine hjem.

Fabrikkdirektør Rich Rowe ba fredag om unnskyldning for det som har skjedd ved anlegget og sa at han har sendt ansatte til den lille byen for å finne ut hvordan de best kan hjelpe lokalbefolkningen.

– Jeg skjønner at dette ikke er en situasjon som vi kan rette opp over natten, sa han.

Tidlig torsdag gikk en trailer med minst to tonn kjemikalier i lufta og sendte opp en ildsøyle på opptil 12 meter og en stor, svart røyksky i Crosby som ligger en halvtimes kjøretur nordøst for Houston.

Miljøvernmyndighetene i Texas sier at røyken er spesielt stikkende og kan forårsake pusteproblemer og irritere øyne, nese og hals.

