Presidentvalget i Kenya må holdes på nytt

Begrunnelsen for at resultatet annulleres, er uregelmessigheter i gjennomføringen av valget i juli. Høyesterett krever at presidentvalget må holdes på nytt innen 60 dager.

– Dette er en historisk dag for det kenyanske folk, og for befolkningen på hele det afrikanske kontinentet, sier Odinga.

Det har aldri før skjedd at et presidentvalg i et demokratisk afrikansk land er blitt opphevet av en domstol, ifølge opposisjonslederen og flere analytikere.

Like blid er ikke president Uhuru Kenyatta, som likevel så ut til å være klar for ny valgkamp da han talte for sine tilhengere fredag kveld.

– David Maraga (Høyesterettens hoveddommer) og hans skurker har besluttet å frata meg statusen som innvalgt president, sier han, og legger til at dommerne bør merke seg at de har med en fremtidig president å gjøre.

Tidligere fredag sa han imidlertid at han ville respektere kjennelsen fra Høyesterett, selv om han er uenig i beslutningen og mener de går mot folkeviljen.

– Valget ble hacket

Odinga har hevdet at det elektroniske valgsystemet i landet ble hacket og manipulert til fordel for Kenyatta.

Mistanken ble vakt allerede før valget, da mannen som hadde ansvaret for valgsystemet, ble funnet torturert og drept. Men internasjonale valgobservatører i landet sa de ikke fant klare tegn til fusk.

– Dette blir veldig pinlig for mange diplomater og valgobservatører som var ute raskt og tydelig og erklærte at valget var fritt, rettferdig og troverdig nærmest før resultatet ble presentert, sier den svenske statsviteren Anders Sjögren.

Han mener det er bra for demokratiet og rettsstaten i Kenya at Høyesterett har vist at den kan ta en avgjørelse som strider med regjeringens ønsker.

Feiret i gatene

Tilhengere av opposisjonen danset i gatene etter kjennelsen fredag. Noen kritiserte de internasjonale observatørene som unnlot å kritisere valget.

– Dette viser at de ikke gjorde jobben sin. Vi vil ha en unnskyldning, sa John Wekesa, som deltok i feiringen utenfor høyesterettsbygningen i hovedstaden Nairobi.

Carter center, som er en av de internasjonale observatørene og består av blant andre USAs tidligere utenriksminister John Kerry, mener at de ikke har kunnet gi sin helhetlige vurdering før valgprosessen var ferdigstilt.

– Dagens dom er både viktig og motiverende, fordi den manifesterer uavhengigheten til det kenyanske domstolen og dens viktige rolle i landets demokratiske system, heter det i en uttalelse fra observatøren.

Det var Odinga som brakte saken inn for Høyesterett, og et flertall på fire av seks dommere konkluderte i opposisjonslederens favør

– Hører hjemme i fengsel

Odinga sier han er klar for å delta i et nytt valg, men at han ikke lenger har tillit til den kenyanske valgkommisjonen.

– Medlemmene av kommisjonen må trekke seg. De fleste av dem hører hjemme i fengsel, sier han.

Også Høyesterett kommer med skarp kritikk av valgkommisjonen. Den anklages for ikke å ha gjennomført valget i tråd med grunnloven.

Også etter presidentvalgene i 2007 og 2013 krevde Odinga at valgresultatene skulle oppheves, men disse kravene ble avvist av rettsvesenet.

Etter valget i 2007 brøt det ut uro og vold mellom ulike etniske grupper som kostet over 1.100 mennesker livet. Også i sommer har det vært voldelige sammenstøt etter valget, men omfanget har vært mye mer begrenset.

Ifølge menneskerettsgrupper er 24 demonstranter blitt drept av politiet.