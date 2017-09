Mueller har fått brevutkast der Trump begrunner sparkingen av Comey

I brevet beskrives presidentens begrunnelser for hvorfor han planla å sparke Comey, skriver The New York Times . Mueller fikk en kopi av brevet fra justisdepartementet en gang i løpet av de siste ukene.

Det var Donald F. McGahn, rådgiver i Det hvite hus, som satte ned foten mot brevet. Han mente deler av innholdet var problematisk, ifølge kilder i administrasjonen avisen har snakket med.

Brevet, som han hadde skrevet med hjelp fra en av sine topprådgivere Stephen Miller, ble dermed aldri sendt til den tidligere FBI-sjefen.

I stedet ble et annet brev, skrevet av visejustisminister Rod Rosenstein, sendt til FBI-direktøren den dagen han ble sparket. Dette brevet vektla Comeys håndtering av etterforskningen knyttet til Hillary Clintons private epostserver.

Ifølge The New York Times tyder mye på at innholdet i det opprinnelige brevet inneholder de tydeligste grunnene Trump hadde for å sparke Comey.

Ty Cobb, en av advokatene i Det hvite hus, vil ikke diskutere brevet eller innholdet, men sier til avisen at de vil samarbeide Mueller dersom han er interessert i noe av det som kommer fram.

Mueller leder en bred Russland-etterforskning. Blant spørsmålene som blir etterforsket, er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor høst.

