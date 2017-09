Minst tolv drept av bombeangrep i Somalia

Eksplosjonen fant sted på et marked i Af Urur, sør for byen Bosaso i den nordøstlige provinsen Bari. Området er i nærheten av Galgala-høydene, et område som kontrolleres av den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab.

–En bombe plantet nær khat-markedet i Af Urur gikk av. Så langt har tolv mennesker, inklusive sivile og soldater, blitt drept, sier en talsperson for militæret i Puntland til Reuters.

Al-Shaabab, som har koblinger til al-Qaida og ønsker å innføre streng sharialovgivning, har påtatt seg ansvaret for angrepet.

