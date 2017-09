FN er bekymret over situasjonen i Myanmar

– Generalsekretær António Guterres er dypt bekymret på grunn av rapporter om overgrep i løpet av operasjonene som utføres av Myanmars sikkerhetsstyrker i delstaten Rakhine og oppfordrer til beherskelse og ro for å unngå en humanitær katastrofe, sier Eri Kaneko, talsmann for generalsekretæren.

Siden det brøt ut uro i delstaten Rakhine 25. august, er rundt 400 mennesker drept, ifølge hæren i Myanmar. Da angrep rohingya-opprørere 20 politiposter og en militærbase i Rakhine. Myndighetene svarte kontant med en offensiv som FN kritiserte og karakteriserte som tett opptil etnisk rensing.

Det har kommet rapporter om massakre og landsbyer stukket i brann av sikkerhetsstyrker og militsgrupper.

Rundt 38.000 medlemmer av rohingya-folket har flyktet fra krigshandlingene i Myanmar til Bangladesh, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Mange tusen befinner seg ved grensen, der de blir nektet å krysse. Noen har druknet i forsøket på å ta seg over grenseelven NAF.

– Dagens situasjon understreker nødvendigheten for holistiske tilnærminger for å finne en løsning på de komplekse røttene til volden vi ser, heter det videre fra generalsekretærens kontor. De ber Bangladesh om å sørge for at de nyankomne får sine nødvendigste behov dekket.

Konflikten mellom rohingyanene og myndighetene har vart i over fem år, og har både etniske og religiøse komponenter.

(©NTB)