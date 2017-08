USA skal granske påstander om angrep mot sivile i Afghanistan

Angrepet skulle ramme to navngitte lokale Taliban-ledere som gjemte seg i et bolighus. Begge ble drept, sammen med flere andre opprørere. Men det ble også minst tolv sivile, ifølge lokale myndigheter.

– Kvinner og barn var blant de drepte, sier provinsrådsmedlem Hasibullah Stanekzai til DPA.

USA har nå innledet gransking for å fastslå fakta rundt angrepet, som fant sted i landsbyen Bari nær provinshovedstaden Pul-e Alam, heter det i en uttalelse fra de amerikanske styrkene onsdag kveld.

Angrepet skjedde tirsdag kveld, et døgn etter at 13 sivile ble drept og sju såret i et afghansk luftangrep i provinsen Herat vest i landet. Også dette angrepet var rettet mot Taliban-mål.

Afghanistans flyvåpen angrep da det som omtales som en av Talibans kommandosentraler i landsbyen Bakhtabad i Shindand-distriktet. 20 Taliban-opprørere ble drept, og 13 sivile ble drept da bolighus i området også ble truffet, ifølge en talsmann.

Et medlem av provinsrådet, Haji Toryalai Taheri, hevder ingen opprørere ble rammet i mandagens angrep og at 20 sivile ble drept.

– Taliban-møtet som de afghanske regjeringsstyrkene ville angripe, var allerede over, sier Taheri.

Provinsregjeringen opplyste tirsdag at et granskingsteam ble sendt til området.

(©NTB)