USA og Canada sikter mot en NAFTA-avtale innen årsslutt

De to lederne drøftet trepartsavtalen mellom Canada, USA og Mexico over telefon torsdag kveld. Ifølge Det hvite hus kom de til en felles enighet om et mål.

– De to diskuterte den pågående NAFTA-forhandlingen og begge håper å komme til enighet innen utgangen av dette året, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Trump har tidligere antydet at han snart kunne begynne prosessen med å avslutte den nordamerikanske frihandelsavtalen. Han beskylder også Mexico for å være «vanskelige» i samtalene om å omarbeide den nå snart 30 år gamle avtalen.

– NAFTA er en av de verste handelsavtalene noensinne, så jeg kan forstå hvorfor Mexico er vanskelig. Hvorfor skulle de ikke være det? Det har hatt det på sin måte, sa Trump mandag.

De tre landene skal gjenoppta forhandlingene i Mexico by fredag.

