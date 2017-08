USA beordrer stenging av russisk konsulat i San Francisco

Det amerikanske utenriksdepartementet uttalte at beslutningen ble tatt i «likhetens ånd», og la til at stengingen av konsulatet i San Francisco, samt to kontorer i New York og Washington, må fullføres innen lørdag.

– USA har gjennomført beslutningen fra den russiske regjeringen, sier departementets talskvinne Heather Nauert.

– Vi mener denne handlingen var uberettiget og skadelige for forholdet mellom våre land.

Stengingen vil redusere antall konsulater som Russland og USA har i hverandres land, til tre.

Russlands regjering beordret nylig USA til å kutte antall ansatte ved ambassaden og konsulatene med to tredeler.

Dette var i sin tur en reaksjon på nye amerikanske sanksjoner mot Russland. De ble vedtatt av Kongressen, til tross for at president Donald Trump ikke ønsket dem.

