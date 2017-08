Kreml bekrefter Trump-kontakt

I en uttalelse til kongresskomiteen som undersøker et mulig samspill mellom Trump-kampanjen og Russland, sa presidentens personlige advokat Michael Cohen mandag at Donald Trumps selskap arbeidet med et eiendomsprosjekt i Moskva under den amerikanske valgkampen. Men av flere årsaker ble prosjektet skrinlagt.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa til journalister i Moskva onsdag at de mottok Cohens epost, som ble sendt til pressekontorets generelle adresse. Peskov sa den var en av mange epostmeldinger som pressekontoret i Kreml mottar, siden epostadressen er tilgjengelig på nett, og at de ikke besvarte den.

Russlands nye ambassadør til USA, Anatolij Antonov, beklager seg til avisa Kommersant over det han kaller «hyperaktiviteten til den russofobiske lobbyen» i USA.

– Det er ingen hemmelighet at dialog med den nåværende amerikanske administrasjonen ikke er lett. På den ene siden har du den sterke arven etter Obama, på den andre siden spiller enkelte krefter i Washington hele tiden det russiske kortet i en politisk maktkamp, inkludert vedvarende påstander om vår påståtte innblanding i fjorårets amerikanske valg og andre løgnaktige anklager, sier han.

