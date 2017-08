FN forlenger det fredsbevarende oppdraget i Libanon

Sikkerhetsrådet støttet enstemmig et fransk resolusjonsforslag etter langvarig diskusjon med USA om mandatet til FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon (UNIFIL) som skal overvåke våpenhvilen mellom Hizbollah og Israel.

Frankrike argumenterte med at UNIFIL hadde lyktes med å opprettholde fred i Sør-Libanon, men USA presset på for å få styrken til å aksjonere mot Hizbollah som amerikanerne anklager for å lagre våpen og forbedre seg på krig.

– Forholdene i Sør-Libanon er svært farlige i dag. En krig kan være nær forestående, advarte den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley sikkerhetsrådet etter avstemningen.

Resolusjonen vektlegger at UNIFIL har myndighet til å ta alle nødvendige skritt på områder der styrken er utplassert, og at den må sørge for at operasjonsområdet ikke blir benyttet til noen fiendtlige aktiviteter overhode.

Den tar også til orde for at FNs generalsekretær António Guterres øker UNIFILs synlige tilstedeværelse i området gjennom patruljer og inspeksjoner innenfor det eksisterende mandat.

UNIFIL-styrken består av 10.500 soldater som overvåker våpenhvilen og hjelper den libanesiske regjeringen med å sikre landets grenser.

(©NTB)