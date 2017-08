Jordan og Irak gjenåpner grenseovergang

Irak stengte Karameh-overgangen etter at den ytterliggående islamistgruppa IS tok kontroll over store områder øst i landet, blant annet i Anbar-provinsen som grenser til Jordan.

Med god hjelp fra den USA-ledede koalisjonen har Irak nå drevet IS på retrett og onsdag ble grenseovergangen gjenåpnet.

Karameh, som irakerne kaller Turabil, ligger på den 900 kilometer lange hovedveien mellom Amman og Bagdad.

Jordans eksport til Irak falt med rundt 70 prosent da grenseovergangen ble stengt for to år siden.

