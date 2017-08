FN: Venezuelas demokrati er døende

– President Nicolás Maduro ble valgt av folket. Siden den gang har demokratiets levekår blitt forringet. Nå er det vel knapt i live, om det lever i det hele tatt, sier han.

FNs menneskerettskontor la onsdag fram en ny rapport der det heter at Maduro har innført en undertrykkende politikk som skaper frykt i befolkningen. Myndighetene går systematisk til verks for å slå brutalt ned på demonstrasjoner og politisk motstand, noe som går på bekostning av innbyggernes rettigheter og frihet, heter det i rapporten.

125 personer er blitt drept i sammenstøt under demonstrasjoner i Venezuela, heter det i rapporten. FN slår fast at landets sikkerhetsstyrker og regjeringsvennlige grupper har ansvar for minst 73 av drapene.

Al Hussein og hans kolleger har i rapporten dokumentert alvorlige brudd på rettssikkerhet og regler om behandling av pågrepne. I noen tilfeller dreier det seg om tortur, skriver han, og nevner blant annet bruk av elektrosjokk, kvelning, alvorlige slag og trusler om seksuelle overgrep.

5.300 pågrepet

Al Hussein hadde i forkant av rapporten gjentatte ganger bedt om å få sende folk til landet for å granske forholdene, men fikk aldri svar. Derfor valgte han i stedet å engasjere et lag med menneskerettsarbeidere som har fulgt opp situasjonen utenfra.

Den 36 sider lange FN-rapporten er blant annet basert på 135 intervjuer foretatt i juni og juli med ofre og deres familier, øyenvitner, organisasjoner, journalister, advokater og leger. Foreløpige funn fra undersøkelsen ble offentliggjort tidligere i august.

I rapporten pekes det på gjentatte angrep på journalister og mediefolk og på at angrepene «ser ut til å ha vært gjennomført med overlegg for å hindre dem i å dekke demonstrasjonene». Det kommer også fram i rapporten at over 5.300 personer er pågrepet siden protestene startet i april. Ved utgangen av juli satt fortsatt over 1.000 personer i arrest, ifølge rapporten.

Roligere situasjon

Situasjonen i Venezuela har roet seg de siste ukene, vedgår Al Hussein, som viser til færre demonstrasjoner, færre pågripelser og færre drepte. Men han uttrykker like fullt ut bekymring over myndighetenes forsøk på å kriminalisere den politiske opposisjonen.

Tirsdag kunngjorde Maduros omstridte grunnlovsgivende forsamling at den åpner for å stille opposisjonelle for retten for landsforræderi.

Al Hussein kritiserer forsamlingens nyopprettede «sannhetskommisjon» som skal sørge for at de ansvarlige for uroen i landet blir straffet.

– Kommisjonen oppfyller ingen grunnleggende krav til gjennomsiktighet og upartiskhet til å kunne gjennomføre en uavhengig og ikke-politiske motivert gransking av brudd på menneskerettigheter og overgrep, sier Al Hussein.

Al Hussein ber FNs menneskerettighetsråd følge opp rapporten i neste sesjon som åpner 11. september og «vurdere utarbeidelse av tiltak for å hindre ytterligere forverring av menneskerettighetssituasjonen» i landet. Venezuela er selv medlem i FNs menneskerettighetsråd fram til perioden utløper neste år.

Al Hussein oppfordrer også Maduros regjering til å sikre at granskingen som avsatte riksadvokat Luisa Ortega Diaz igangsatte, blir gjennomført.

(©NTB)