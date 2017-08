70.000 evakueres etter bombefunn i Frankfurt

Omkring 70.000 mennesker evakueres i den tyske finanshovedstaden mens aksjonen gjennomføres.

Bomben ble funnet under byggearbeider i den vestlige delen av byen. Den er av typen HC-4000, en av de største konvensjonelle bombene som ble brukt av det britiske flyvåpenet RAF under krigen. Våpenet hadde tilnavnet «blockbuster» og inneholder 1,4 tonn sprengstoff. Under fjerningen skal et område i 1,5 kilometers omkrets fra funnstedet evakueres.

Funn av ueksploderte bomber fra krigens dager er ikke uvanlig i Tyskland. I mai ble 50.000 personer evakuert i Hannover i forbindelse med fjerning av flere bomber fra andre verdenskrig.

