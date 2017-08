USA sender fly til Østersjøen før russisk storøvelse

Sju amerikanske F-15-kampfly landet tirsdag på Siauliai-basen nord i Litauen, der NATO-allierte Polen i de siste fire månedene har operert fire fly som ledd i en rotasjonsordning.

Den amerikanske kontingenten kom til Litauen to uker før den omfattende russiske øvelsen Zapad 2017 dras i gang i Russland og Hviterussland.

Litauens etterretningstjeneste har varslet at øvelsen vil simulere en væpnet konflikt med NATO, men militære myndigheter i Moskva sa tirsdag at øvelsen er utelukkende defensiv og ikke rettet mot noen konkret fiende.

Ifølge den russiske forsvarsministeren Aleksander Fomin omfatter øvelsen 12.700 mann, mens skeptiske røster, som Litauens, mener at så mange som 100.000 mann kan komme til å delta.

NATO har siden 2004 patruljert alliert luftrom i Østersjøen. Det var da de tre baltiske landene sluttet seg til NATO, men de var uten luftforsvarsevne. Så sent som i forrige uke ble NATO-fly sent opp fire ganger for å avskjære russiske fly som nærmet seg de baltiske landenes luftrom.

NATO har også utplassert rundt 1.000 soldater i hvert av de tre landene som svar på økende uro etter den russiske annekteringen av Krim-halvøya.

