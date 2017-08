Trump holder alle muligheter åpne etter ny Nord Koreas rakettoppskyting

– Truende og destabiliserende handlinger øker bare Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verden, skriver Trump i en uttalelse tirsdag.

Presidenten skriver videre at Nord-Koreas handlinger viser «forakt for dets naboer» og at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA.

(©NTB)