Minst 13 sivile drept i luftangrep i Afghanistan

Sju sivile ble også såret i flyangrepet, som fant sted sent mandag kveld, opplyser en talsmann for provinsregjeringen i Herat.

Afghanistans luftvåpen angrep det som omtales som en av Talibans kommandosentraler. 20 Taliban-opprørere ble drept, og 13 sivile ble drept da bolighus i området også ble truffet, ifølge talsmannen.

Et medlem av provinsrådet, Hadshi Torialai Taheri, hevder ingen opprørere ble rammet i angrepet og at 20 sivile ble drept. Ifølge ham var Taliban-møtet som de afghanske regjeringsstyrkene ville angripe, allerede over.

(©NTB)