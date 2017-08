Merkel urolig over mangel på lov og rett i Polen

På sin årlige pressekonferanse sa Merkel at det som skjer i Polen, er «en alvorlig sak».

Mandag avviste polske myndigheter EUs uro over de kontroversielle reformene innen rettsvesenet. EU frykter at endringene vil undergrave domstolenes uavhengighet. Tusener har protestert i gatene i Polen mot regjeringens politikk.

– Jeg vil gjerne ha et godt forhold til Polen, vårt naboland. Men jeg kan ikke ti stille bare for å opprettholde fred og ro, sa Merkel. Hun understreket at rettsstatens prinsipper er grunnlaget for samarbeidet i EU.

(©NTB)