Houston åpner flere store sentre for å gi flomofre tak over hodet

Trump, hans kone Melania og flere ministre landet tirsdag i Corpus Christi, som var det første stedet som fikk føle ekstremværet Harvey da det traff land fredag.

Etter å ha møtt representanter for lokale myndigheter på en brannstasjon, klatret Trump opp på en stige for å tale til en flokk tilhengere og demonstranter.

– Vi elsker dere, dere er spesielle, vi er her for å ta vare på dere, ropte presidenten, før han fortsatte med å skryte av Texas.

– Det er historisk, det er enormt, men jeg skal si dere, det skjedde i Texas, og Texas kan takle alt.

Besøket anses å være en viktig anledning for Trump til å vise at han kan fremstå som en samlende leder idet USA er rammet av den første store naturkatastrofen siden han ble innsatt som president i januar.

Vil ikke forstyrre

Etter besøket i Corpus Christi gikk turen videre til Austin lenger nord.

At Trump dropper oversvømmede Houston, skyldes at han vil være sikker på at han ikke forstyrrer redningsarbeidet, opplyser en talskvinne.

De siste fem dagene har Houston vært nærmest lammet som følge av ekstremværet og rekordstore nedbørsmengder. Gater står under vann, og hundrevis av båter, samt helikoptre og spesialkjøretøy er blitt brukt til å redde tusenvis av innbyggere fra vannmassene.

Over 30.000 mennesker har forlatt boligene sine for å komme seg unna vannmassene.

Tirsdag brast et dike sør for byen, og beboerne i 50 hus i nærheten ble bedt om å evakuere umiddelbart.

– Diket ved Columbia Lakes er brutt sammen. KOM DERE VEKK NÅ, skrev lokale myndigheter i Brazoria fylke på Twitter.

Samtidig har to demninger i utkanten av Houston flommet over. De ble bygd for nesten 80 år siden for å hindre at elva Buffalo Bayou, som går gjennom sentrum, går over sine bredder. Aldri tidligere har vannreservoarene vist seg å være for små til å ta unna vannmassene.

At vannet flommer over, betyr at flere boliger og gater vil bli oversvømmet, og enkelte boliger vil trolig være oversvømmet i opptil en måned, sier tjenestemannen Jeff Lindner, som jobber med flomkontroll i Harris County.

Tusenvis i sentre

I Texas har over 17.000 mennesker så langt blitt innkvartert i evakueringssentre, men tallet vil etter alt å dømme stige, ifølge Røde Kors i USA.

Houstons ordfører Sylvester Turner har varslet at det skal åpnes ytterligere to eller tre sentre med plass til tusenvis av flomofre.

Konferansesenteret George R. Brown huser nå over 9.000 mennesker, nesten dobbelt så mange som planlagt.

– Vi avviser ingen. Men det betyr at vi må utvide kapasiteten vår. Hjelpen kommer, sa Turner tirsdag.

Politimann druknet

Redningsmannskaper fortsatte tirsdag å rykke ut for å redde folk som har ringt nødetatene og fortalt at de sitter fanget i hjemmene sine, omringet av vann.

Myndighetene har foreløpig bare bekreftet fire dødsfall, men det kommer stadig flere meldinger om mennesker som er savnet og som trolig er omkommet.

En av dem som er bekreftet omkommet, er politimannen Steve Perez, som druknet søndag morgen idet han forsøkte å komme seg på jobb og hjelpe til i redningsarbeidet søndag.

– Han kjørte rundt i to og en halv time mens han forsøkte å finne en vei for å komme seg til stasjonen. Han kunne ikke finne noen vei, sa Houstons politisjef Art Acevedo tirsdag etter at politimannen ble funnet druknet av dykkere.

Ny nedbørsrekord

Ifølge USAs nasjonale værmeldingstjeneste har Harvey ført til en ny nedbørsrekord i forbindelse med en tropisk storm på det amerikanske fastlandet. I Pearland sørøst for Houston har det falt 125 centimeter regn siden fredag, opplyste værmeldingstjenesten tirsdag.

Tirsdag kveld og onsdag er ekstremværet Harvey igjen ventet å bevege seg innover mot kysten, men da vil det treffe land i delstaten Louisiana øst for Texas.

Innbyggerne i den lavtliggende byen New Orleans forbereder seg nå på kraftig nedbør og flom. Byen markerte tirsdag tolvårsdagen for den ødeleggende orkanen Katrina, som tok livet av rundt 1.800 mennesker.

Imens ser værmeldingen noe lysere ut for Houston enn tidligere. Meteorologer har fryktet at det fortsatt vil pøse ned i de to neste dagene, men nå ser regnet ut til å avta etter hvert som uværet beveger seg østover.