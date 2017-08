Frykt for økende dødstall i Texas

Seks av de døde er funnet i Harris County, som også omfatter deler av storbyen Houston, skriver The Washington Post.

Den sjuende er funnet omkommet i Rockport nær Corpus Christi der ekstremværet Harvey nådde land. En annen død person er funnet i La Marque nær Galveston, skriver avisen videre. Den niende personen som ifølge avisen er bekreftet omkommet i ekstremværet, er en kvinne i 60-årene. Hun lå og sov da et stort eiketre falt over husvognen hennes i byen Porter nord for Houston, opplyser lokalt politi.

Listen over ubekreftede meldinger om savnede og antatt omkomne vokser.

– Dessverre vet vi at dødstallet historisk sett pleier å stige i slike hendelser. Jeg er svært bekymret over hvor mange omkomne vi kommer til å finne, sier Houstons politisjef Art Acevedo til AP.

Det har noen steder falt opptil 76 centimeter med regn siden fredag, og det er ventet ytterligere 61 centimeter. Så store nedbørsmengder gjør at myndighetene nå er bekymret for at det verste ennå ikke er over.

