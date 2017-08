Putin til Ungarn for å overvære verdensmesterskap i judo

Den ungarske regjeringen opplyser at Putin også skal ha samtaler med statsminister Viktor Orbán. Det var Orbán som inviterte Putin da han første gang besøkte Budapest i februar.

Ungarske opposisjonelle protesterer mot Putins besøk og er urolige for at Orbán knytter seg for tett til den russiske lederen. Den ungarske presidenten har tidligere vært en krass kritiker av Russlands innflytelse i regionen.

Ungarn er avhengig av olje og naturgass fra Russland, som også bygger nye reaktorer i landets foreldede atomkraftverk. Motstandere sier at dette byggeprosjektet er neddynget i korrupsjon og at det vil øke avhengigheten av Russland ytterligere.

(©NTB)