OSSE ber Trump stanse angrepene på mediene

Siden 71-åringen tiltrådte som president i januar, har han med jevne mellomrom rettet angrep mot anerkjente medier som New York Times, Washington Post og CNN, som han ofte omtaler som «fake news». Angrepene kommer gjerne via Twitter som svar på kritisk pressedekning.

– Jeg oppfordrer USAs regjering til å avstå fra å rette slike angrep mot pressen, skriver Harlem Desir, som er spesialrepresentant for pressefrihet i Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE), i et brev til Det hvite hus.

– Presidentens uttalelser er dypt problematiske fordi de bryter ned den sentrale rollen mediene spiller i ethvert demokratisk samfunn, med å holde myndighetene ansvarlige og gi et podium til et mangfold av stemmer, heter det i brevet, som er adressert til utenriksminister Rex Tillerson.

Desir trekker særlig fram uttalelser Trump kom med under et arrangement i Arizona 22. januar, da milliardæren beskyldte mediene for å være «virkelig uærlige» og for å dikte opp historier.

– I tillegg til å undergrave medienes troverdighet, kan slike uttalelser, særlig de om at mediene er «folkefiender», også bidra til å gjøre journalister mer utsatt for hets og vold, uttaler OSSE-representanten.

Den europeiske samarbeidsorganisasjonen OSSE er basert i Wien og sender observatører til valg og krigsområder. Organisasjonen holder også pressefriheten i de 57 medlemslandene, som omfatter USA og Russland, under oppsikt.

