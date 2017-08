Medier: Trumps advokat ba om hjelp fra Putins talsmann til å bygge Trump Tower i Moskva

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet Washington Post, mandag. Opplysningene er hentet fra dokumenter som ble levert til Kongressen samme dag.

Eposten ble sendt samtidig som Trump kjempet for å bli Republikanernes presidentkandidat, og samtidig som han flere ganger omtalte den russiske presidenten i rosende vendinger.

Mottaker av eposten var Dmitrij Peskov, Putins egen talsmann, mens avsenderen var Michael Cohen, en av Trumps advokater og nestleder i Trumps eget selskap, The Trump Organization.

I eposten ber Cohen om hjelp til å få fart på et prosjekt som går ut på å bygge en bygning kalt Trump Tower i Moskva etter at kommunikasjonen med et selskap basert i Russland, har stanset opp.

– Ettersom dette prosjektet er for viktig, ber jeg deg herved om din assistanse. Med respekt ber jeg noen, fortrinnsvis deg, om å kontakte meg slik at jeg kan diskutere detaljer samt arrangere møter med de rette personene, skriver Cohen.

Eposten er ifølge Washington Post den mest direkte interaksjonen som så langt er dokumentert mellom en av Trumps medarbeidere og et sentralt medlem av Putins regjering.

Cohen har ifølge nyhetsbyrået AP innrømmet at selskapet i 2015 vurderte å bygge et Trump Tower i Moskva, men han sier også at planen ble skrinlagt som følge av en rekke forretningsmessige forhold.

(©NTB)