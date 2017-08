Kina og India trekker styrker vekk fra omstridt grenseområde i Himalaya

Spenningen har vært stor i flere måneder med styrkeansamling på begge sider. Det indiske utenriksdepartementet sier at det har vært ført diplomatiske samtaler i de siste ukene om situasjonen på Doklam-platået i det østlige Himalaya.

Kinesiske myndigheter hilser den indiske erklæringen velkommen og bekrefter at indiske styrker og utstyr er blitt trukket tilbake. En talsmann for utenriksdepartementet i Beijing sier at kinesiske styrker fortsatt vil holde øye med det som skjer på Doklam-platået.

Dette er et område som både Kina, India og Bhutan grenser til. Platået ligger på bhutansk område, men landet er en nær alliert av India. Det var styrker fra en indisk garnison på bhutansk område som rykket ut mot grensen.

Den tilspissede situasjonen oppsto 16. juni som en reaksjon på at kinesiske styrker startet veibygging på platået.

Kunngjøringen om avspenning i grenseområdet i Himalaya kommer bare dager før Indias statsminister Narendra Modi dra til Kina for å delta på et møte blant landene i BRICS-samarbeidet. Her møter også Russland, Brasil og Sør-Afrika.

