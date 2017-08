Hunde- og katteeiere i Kina velger akupunktur fremfor avliving

– Vi får stadig flere kunder, sier akupunktør Jin Rishan ved Shanghai TCM Neurology and Acupuncture Animal Health Centre, en klinikk som de siste fire årene har behandlet flere tusen hunder og katter.

Mange hunder lider av ryggproblemer som kan være vanskelig å behandle, eller av ryggmargsproblemer som gjør dem ute av stand til å gå.

– 70 prosent av dyrene her lider av skiveprolaps, som fører til lammelse i bakbeina eller i alle fire bein, sier Jin.

Han mener akupunktur er mer effektivt enn moderne medisin til å behandle denne type problemer.

Jin bruker lange nåler koblet til svak strøm, og benytter også varmebehandling med aromatiske planter som en del av behandlingsopplegget.

Den åtte måneder gamle franske bulldogen Dan Jiao ble fullstendig lam som følge av et brudd i ryggen under et fall.

– Etter tre dager med akupunktur hadde hunden så vidt begynt å krype framover med forlabbene. På dag nummer sju kunne han halte seg av gårde på alle fire bein, sier Jin.

Wang Ping, som eier hunden Mei Mei, forteller at dem fem måneder gamle hunden var blitt avvist hos veterinærer etter å ha blitt lam som følge av en nakkeskade da hun var tre måneder gammel. I stedet ble Wang anbefalt avliving.

– Jeg kom hit i stedet og nå har hun det langt bedre. Nå kan hun løfte hodet og krype litt, sier Wang.

