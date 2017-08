Demninger fra 40-tallet beskytter Houston

Houston er rammet av den verste flommen noensinne etter at ekstremværet Harvey har utløst enorme nedbørsmengder.

De to demningene Addicks og Barker er sentrale ledd i flomvernet rundt byen. De er bygget på 40-tallet og regnes av U.S. Army Corps of Engineers for å være blant en håndfull «svært risikable» demninger i USA. Demningene er eldre enn landsgjennomsnittet på 56 år, som i seg selv er høyt.

I en uttalelse mandag sier imidlertid ingeniørkorpset at de føler seg trygge på at demningene vil fortsette å virke som de skal.

Myndighetene åpnet mandag sluser for å slippe ut vann fra de to demningene. Det forverrer flommen i enkelte områder, men er nødvendig for å unngå en større, ukontrollert flom siden, opplyser ingeniørkorpset.

De innrømmer at demningene i lang tid har vært rammet av lekkasjer. Et arbeid for å utbedre sluseportene er satt i gang, og skal etter planen være ferdig i 2019. Budsjettet er på 75 millioner dollar.

