Amerikansk journalist drept i Sør-Sudan

Allen, som blant annet har arbeidet for Al Jazeera, havnet i kryssild ved landsbyen Kaya nær grensa til Uganda og Kongo lørdag morgen.

– Han havnet i strid der også 15 opprørere ble drept, opplyser en talsmann for regjeringshæren i Sør-Sudan.

Ifølge Al Jazeera hadde Allen fulgt opprørsstyrkene i flere uker og bar en jakke som var tydelig merket PRESS da han ble drept.

– Han kom hit for å fortelle vår side av historien, sier en av opprørerne som deltok i kamphandlingene.

Ifølge en talsmann for regjeringshæren ble Allen drept da opprørerne angrep Kaya, mens en talsmann for opprørerne hevder at han ble drept da regjeringsstyrker angrep militærleiren deres.

Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 etter en 22 år lang borgerkrig mot Sudan, og den tidligere opprørsgruppen SPLM/A dannet regjering.

To år senere ga president Salva Kiir visepresident Riek Machar sparken etter en langvarig maktkamp. De to lederne tilhørere henholdsvis folkegruppene dinka og nuer, som siden har kriget mot hverandre.

