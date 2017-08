Trump beordrer forbud mot transpersoner i militæret

Presidenten varslet først om forbudet på Twitter i juli, men det er først nå han har signert brevet med instrukser til forsvarsdepartementet Pentagon.

I brevet står det at det amerikanske forsvaret må gå tilbake til reglene som gjaldt før juni 2016, som betyr at transpersoner ikke får lov til å tjenestegjøre.

Trump lar det være opp til forsvarsminister Jim Mattis hva som skal skje med transpersoner som allerede tjenestegjør, men gjør det klart at ingen flere skal slippes til. Fristen for å ha på plass nye regler for dem som allerede tjenestegjør, er satt til 1. januar 2018 og må innføres innen 23. mars samme året, opplyser en talsperson fra Det hvite hus.

Transpersoner har siden i fjor kunnet tjenestegjøre i det amerikanske forsvaret etter at tidligere forsvarsminister Ash Carter avskaffet forbudet.

