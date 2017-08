Saudi-ledet koalisjon innrømmer feilbombing i Jemen

I en uttalelse lørdag sier koalisjonen at den har gjennomgått hendelsesforløpet under angrepet, og at deres etterforskere har «funnet at en teknisk feil lå bak angrepet». Hva slags teknisk feil det er snakk om, oppgis ikke.

Øyenvitner og sykehuskilder opplyser at det var flere barn blant de 14 som ble drept. Bomber fra luftangrepene traff flere boligblokker i Jemens hovedstad Sana, og en av blokkene ble lagt i ruiner.

Militærkoalisjonen, som ledes av Saudi-Arabia, kriger mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Sana i september 2014. Etter at luftangrepene startet, har de sivile tapene steget kraftig.

Onsdag ble minst 41 mennesker drept da luftangrep utført av koalisjonen rammet et motell i Arhab, nord for Sana.

Ifølge FN ble 58 sivile drept bare i løpet av uken 17. til 24. august.

Den Saudi-ledede koalisjonen har fått støtte fra USA i form av etterretningsopplysninger og logistikk.

