Nord-Korea: Ny mulig rakettest

Prosjektilet ble avfyrt tidlig lørdag i Gangwon-provinsen, opplyser sørkoreanske myndigheter.

Nord-Korea har de siste månedene gjennomført en rekke rakettester. Tidligere denne uken offentliggjorde regimet bilder som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda flere langtrekkende rakettmodeller.

De har også truet med å sende raketter mot et havområde ikke langt fra den amerikanske stillehavsøya Guam, noe som innebærer at de må fly over Japan. Trusselen er senere trukket tilbake.

