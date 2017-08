Macron er dyr i drift

Ifølge det franske tidsskriftet Le Point har Macrons sminkør hittil sendt to fakturaer til den franske presidentens kontor, den ene på drøyt 90.000 kroner og den andre på nærmere 150.000 kroner.

At franske menn til tider kan være noe forfengelige, er ingen overraskelse, og 39 år gamle Macron er åpenbart ikke noe unntak.

Macrons forgjenger François Hollande fikk gjennomgå da tidsskriftet Le Canard Enchaine i fjor avslørte at han brukte drøyt 90.000 kroner i måneden på frisør.

Macrons sminkevaner avsløres samtidig med at den franske presidentens popularitet daler.

36 prosent av de spurte i en meningsmåling Elabe denne uka gjorde for kringkasteren BFMTV, sier at de er skuffet over Macrons innsats som president.

Bare 14 prosent mener at Macron så langt har gjort en god jobb, mens 50 prosent mener at det er for tidlig å felle noen dom over innsatsen hans.

