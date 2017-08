Frykter flere døde etter orkanen i Texas

Ordfører Charles J. Wax i Rockport opplyste på en pressekonferanse lørdag ettermiddag lokal tid at personen ble funnet inne i et hus i byen.

Rockport, med 24.500 innbyggere, er en av byene som ble hardest rammet av orkanen, og mange bolighus, næringsbygg og skoler har enten fått store ødeleggelser eller er knust til pinneved.

Wax fortalte på pressekonferansen at om lag 40 prosent av byens befolkning nektet å etterkomme ordren om å evakuere, men i stedet valgte å bli værende i hjemmene sine.

Frykter flere døde

Delstatsmyndighetene i Texas frykter imidlertid at tallet på døde kan stige etter hvert som redningsmannskapene får søkt seg gjennom de verst rammede områdene. Store nedbørsmengder og trær og strømledninger som har falt over veier, gjør imidlertid at redningsarbeidet går saktere enn ønsket.

Orkanen førte med seg store materielle ødeleggelser, og det ventes enorme nedbørsmengder i dagene som kommer. Delstatsmyndighetene frykter at mennesker kan være fanget under bygninger som har rast sammen.

Sterk vind, enorme nedbørsmengder og oversvømmelser samt at fasttelefon- og mobilnett er satt ut av spill flere steder, gjør det vanskelig for redningsmannskapene å få oversikt over situasjonen.

Svekket seg

Amerikanske meteorologer advarer mot ekstremt store oversvømmelser, og sjefen for USAs føderale etat for krisehåndtering, Brock Long, sier det vil ta flere år før de hardest rammede områdene kommer seg helt på fote igjen.

Harvey, som fredag førte til vindkast på opptil 60 meter per sekund og var gradert som kategori 4, mistet mye kraft da den natt til lørdag nådde land nordøst for Corpus Christi.

Lørdag ettermiddag lokal tid ble den nedgradert til en tropisk storm.

300.000 uten strøm

Lørdag ble det målt opp mot en halv meter nedbør på de verst rammede stedene, og nærmere 300.000 mennesker var strømløse.

Vannstanden kan enkelte steder komme til å stige med opptil fire meter, noe som ifølge National Hurricane Center kan resultere i «katastrofal» flom.

Katastrofe

Innbyggerne i Texas visste hva de hadde i vente og tusenvis hadde spikret plater foran dører og vinduer og hamstret mat og andre livsnødvendigheter.

Titusenvis var også evakuert fra kysten av USAs nest største delstat før Harvey nådde land.

President Donald Trump har på oppfordring fra Texas-guvernør Greg Abbott erklært at orkanen er en stor katastrofe, noe som frigir større ressurser til redningsarbeidet.

(©NTB)