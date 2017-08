Thailand: Arrestordre mot avsatt statsminister

– Forsvareren hennes sier hun er for syk til å være til stede for domsavsigelsen og ber om en utsettelse. Retten tror ikke på at hun er syk og utsteder derfor en arrestordre, sa dommer Cheep Chulamon fredag.

Domsavsigelsen er blitt satt til onsdag 27. september.

Yingluck står tiltalt for maktmisbruk og for å ha unnlatt å slå ned på korrupsjon i forbindelse med rissubsidieprogrammet som ble innført under hennes regjeringstid.

Shinawatra har hele tiden hevdet sin uskyld. I en én time lang forsvarstale på tampen av den 18 måneder lange rettssaken sa hun at hun innførte ordningen i god tro om å øke inntektene til landets fattigste.

