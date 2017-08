SOHR: Regimesoldater drept i IS-angrep i Syria

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at den ytterliggående islamistgruppa har erobret store landområder i kampene torsdag.

Den syriske hæren forsøker å rykke fram mot byen Deir al-Zor, som er den største byen i det østlige Syria. Provinsen med samme navn regnes som et nøkkelområde i kampen mot IS, ettersom den grenser til Irak og ligger nær ekstremistgruppas hovedsete Raqqa.

Tidligere i august rykket regimestyrker og allierte fram til utkanten av byen Madan, den siste IS-kontrollerte byen før Deir al-Zor. Ifølge SOHR-leder Rami Abdulrahman har IS nå drevet regimestyrkene tilbake 30 kilometer fra utkanten av Madan.

Offensiven til regjeringsstyrkene, støttet av russiske fly, er separat fra kampen om kontroll over provinshovedstaden Raqqa. Kampen for å drive IS ut av Raqqa ledes av den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF).

SDF har siden juni tatt kontroll over i underkant av 60 prosent av byen.

(©NTB)