Macron: Polen går mot Europas interesser

– Polen er ikke i dag et land som kan vise Europa veien videre, det er et land som har bestemt seg for å gå mot europeiske interesser på mange områder, sa Macron på en pressekonferanse i Varna i Bulgaria.

Macron sa at den polske motstanden mot en arbeidsmarkedsreform «viser regjeringens feil», og han sa at han mener det polske folk «fortjener bedre».

Kommentarene kommer dagen etter at Macron kom med en ny kraftig advarsel til EU, som han mener må endre arbeidsmarkedspolitikken.

EU kan bryte sammen hvis ikke unionen greier å gjøre om på regelen om å tillate selskaper å sende midlertidig ansatte fra lavkostland til høykostland, uten å betale for deres sosiale utgifter, sa Macron.

Polens statsminister Beata Szydlo sa da at Polen ikke vil endre sin holdning til EUs direktiv om utenlandsk arbeidskraft. Fredag svarte hun på Macrons kritikk med å kalle den franske presidenten uerfaren.

– Kanskje hans arrogante kommentarer er et resultat av lite politisk erfaring, noe jeg kan forstå. Imidlertid venter jeg at han gjør opp for svakhetene sine og kontrollerer utspillene sine bedre i framtiden, sa statsministeren til den høyrevridde nettavisen wPolityce.pl.

Macrons kommentarer fredag fulgte et møte med Bulgarias president Rimen Radev. Den franske presidenten er på rundreise i flere land for å sanke støtte til endringer av EU-reglene.

(©NTB)