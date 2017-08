Grace Mugabe har vist seg offentlig igjen

Gabriella Engels hevder at Grace Mugabe gikk løs på henne med en skjøteledning på et luksushotell utenfor Johannesburg, angivelig for at modellen skulle ligge unna Mugabes to sønner som også bodde på det samme hotell.

Engels gikk til politiet og anmeldte overfallet, og hun viste fram flere kutt i hodet som hun hevdet at Zimbabwes førstedame hadde påført henne.

Grace Mugabe slapp imidlertid å forklare seg i saken etter at sørafrikanske myndigheter innvilget henne diplomatisk immunitet.

Fredag viste hun seg smilende offentlig igjen, noe som skjedde under en landbruksmesse i Harare der hun var sammen med ektemannen Robert Mugabe.

93 år gamle Mugabe har styrt Zimbabwe siden 1980, og hans 41 år yngre kone regnes som en mulig etterfølger når han en dag faller ifra.

Grace Mugabe har også tidligere havnet i trøbbel i utlandet. I 2009 ble hun innvilget diplomatisk immunitet under et besøk i Hongkong, etter å ha slått til en britisk fotograf som hun mente ble for nærgående.

