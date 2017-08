Råder Myanmar til å gi rohingyaer rettigheter

Det mener en kommisjon ledet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, som torsdag offentliggjorde en rapport om situasjonen for den forfulgte muslimske minoriteten.

Over 120.000 mennesker lever nå i usle kår i bevoktede leire der det trengs tillatelse for å reise seg ut og inn, en ordning som kommisjonen advarer sterkt imot.

– Hvis ikke de nåværende utfordringene blir håndtert skikkelig, vil det være en reell risiko for mer radikalisering innen begge samfunnsgrupper, heter det i rapporten, der rohingyaene omtales som «verdens største statsløse samfunn».

Regjeringen til Aung San Suu Kyi blir også rådet til å gjøre store økonomiske investeringer i den vestlige og svært fattige delstaten Rakhine for å dempe konflikten mellom det buddhistiske flertallet og den muslimske rohingya-minoriteten.

I tillegg anbefales det at pressen får uhindret tilgang til delstaten.

– En milepæl

Menneskerettsgrupper mener at rapporten utgjør en milepæl for rohingyane. Suu Kyi har varslet at hun har tenkt å følge rapportens anbefalinger, selv om hun ikke har noen makt over Myanmars mektige militære styrker. Der er det tidligere juntamedlemmer som har siste ord.

Hun vil også møte hard motstand fra buddhistiske nasjonalister.

Phil Robertson i menneskerettsgruppen Human Rights Watch mener at Suu Kyis regjering står overfor en viktig test.

– Myanmar må legge hele sin vekt bak disse anbefalingene, spesielt må de ikke blunke når det gjelder de vanskeligste sakene, sier han.

Det var Suu Kyi selv som besluttet at Annan skulle lede kommisjonen, som også består av en rekke myanmarere.

Mange på flukt

Konflikten i Rakhine har vart i årevis, men ble enda mer tilspisset etter et angrep på en grensepost i oktober i fjor, der en ukjent rohingya-gruppe drepte flere politifolk.

Angrepet ble etterfulgt av en større militæroperasjon nord i delstaten. Siden har over 87.000 rohingyaer flyktet til Bangladesh, der mange har fortalt historier om drap, voldtekter og ildspåsettelser. Om lag 40.000 rohingyaer skal dessuten ha tatt seg over grensen til India.

Andre har satt kursen mot Thailand, der det er blitt rapportert at rohingyaer er blitt utsatt for menneskehandel og slaveri.

Mange i Myanmar anser rohingyane som ulovlige innvandrere fra Bangladesh, og folkegruppen regnes i henhold til en lov fra 1982 ikke som en av landets mange minoriteter.

Det innebærer at en million rohingyaer nektes statsborgerskap.

(©NTB)